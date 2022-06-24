Изменен состав Совета управления государственной службой Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №2754 от 14 июля 2021 года Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении нового состава Совета управления государственной службой Азербайджанской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в части 1 распоряжения №2754 от 14 июля 2021 года Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении нового состава Совета управления государственной службой Азербайджанской Республики" вносятся следующие изменения:

- отменяется шестой абзац,

- абзацы четвертый и пятый считаются соответственно абзацами пятым и шестым и добавляется абзац четвертый следующего содержания: "Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики".