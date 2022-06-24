Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов-призеров чемпионатов Европы и мира

Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила азербайджанских спортсменов-призеров чемпионатов Европы и мира.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"От всей души поздравляю наших спортсменов - призеров недавно состоявшихся чемпионатов Европы по фехтованию, художественной гимнастике, дзюдо, борьбе и карате среди юниоров и взрослых, а также наших парапловцов, завоевавших золотые медали на чемпионате мира! Ваша победа является свидетельством отличной подготовки, целеустремленности и силы воли! Желаю всем вам крепкого здоровья, радости и новых достижений!".