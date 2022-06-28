https://news.day.az/officialchronicle/1474654.html В Азербайджане лица, страдающие рядом заболеваний, будут получать соцпособия
В Азербайджане лица, страдающие рядом заболеваний, будут получать соцпособия
Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в законы Азербайджана "Об онкологической помощи" и "О государственной заботе о лицах, страдающих рассеянным склерозом".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно новому закону, онкологические больные, а также лица, страдающие рассеянным склерозом, получат право на социальные пособия и (или) трудовую пенсию.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре