В Азербайджане лица, страдающие рядом заболеваний, будут получать соцпособия

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в законы Азербайджана "Об онкологической помощи" и "О государственной заботе о лицах, страдающих рассеянным склерозом".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно новому закону, онкологические больные, а также лица, страдающие рассеянным склерозом, получат право на социальные пособия и (или) трудовую пенсию.