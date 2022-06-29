https://news.day.az/officialchronicle/1474913.html Внесены изменения в состав Комиссии Азербайджана по борьбе с коррупцией
Внесены изменения в состав Комиссии Азербайджана по борьбе с коррупцией
Внесены изменения в состав Комиссии Азербайджана по борьбе с коррупцией
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в постановление Милли Меджлиса "О назначении членов комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией".
Согласно изменениям, слова "Мирзоев Сафа Аббас оглу - руководитель Аппарата Милли Меджлиса" заменяются словами "Гаджиев Фарид Фамиль оглу - руководитель Аппарата Милли Меджлиса".
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