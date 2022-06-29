Внесены изменения в состав Комиссии Азербайджана по борьбе с коррупцией

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в постановление Милли Меджлиса "О назначении членов комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией".

Согласно изменениям, слова "Мирзоев Сафа Аббас оглу - руководитель Аппарата Милли Меджлиса" заменяются словами "Гаджиев Фарид Фамиль оглу - руководитель Аппарата Милли Меджлиса".