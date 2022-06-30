https://news.day.az/officialchronicle/1475233.html Группе работников морского транспорта Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный инженер"
Группе работников морского транспорта Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный инженер"
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" работникам морского транспорта Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии морского транспорта в Азербайджане почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:
Гараеву Талеху Мурват оглу
Шяфагятову Огтаю Гюльмамед оглу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре