Группе работников морского транспорта Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный инженер"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" работникам морского транспорта Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии морского транспорта в Азербайджане почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:

Гараеву Талеху Мурват оглу

Шяфагятову Огтаю Гюльмамед оглу.