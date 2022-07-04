https://news.day.az/officialchronicle/1476150.html На восстановление освобожденных от оккупации территорий дополнительно выделено 470 млн манатов
На восстановление освобожденных от оккупации территорий дополнительно выделено 470 млн манатов
Увеличиваются средства, выделяемые на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменениях в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", утвержденных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Согласно изменениям, на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий в этом году предлагается дополнительно выделить 470 миллионов манатов.
Отметим, что ранее закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" предусматривал выделить на эти цели 2,2 миллиарда манатов.
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