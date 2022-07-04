На восстановление освобожденных от оккупации территорий дополнительно выделено 470 млн манатов

Увеличиваются средства, выделяемые на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменениях в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", утвержденных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий в этом году предлагается дополнительно выделить 470 миллионов манатов.

Отметим, что ранее закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" предусматривал выделить на эти цели 2,2 миллиарда манатов.