https://news.day.az/officialchronicle/1484295.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием ООО Grand-Agro Invitro и приняли участие в открытии перерабатывающего завода ООО Azbadam - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием ООО Grand-Agro Invitro и приняли участие в открытии перерабатывающего завода ООО Azbadam - ФОТО - ВИДЕО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с деятельностью предприятия ООО Grand-Agro Invitro и приняли участие в открытии завода по переработке миндаля ООО Azbadam.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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