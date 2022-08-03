Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием ООО Grand-Agro Invitro и приняли участие в открытии перерабатывающего завода ООО Azbadam

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с деятельностью предприятия ООО Grand-Agro Invitro и приняли участие в открытии завода по переработке миндаля ООО Azbadam.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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