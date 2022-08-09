https://news.day.az/officialchronicle/1485844.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан известен в мире как сильная спортивная страна
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан известен в мире как сильная спортивная страна
Сегодня Азербайджан известен в мире как сильная спортивная страна
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи со спортсменами, представляющими страну на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре