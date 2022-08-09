Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан известен в мире как сильная спортивная страна

Сегодня Азербайджан известен в мире как сильная спортивная страна

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи со спортсменами, представляющими страну на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

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