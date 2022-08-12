https://news.day.az/officialchronicle/1486569.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Basgal Resort & Spa в Исмаиллинском районе
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Basgal Resort & Spa в Исмаиллинском районе
12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Basqal Resort & Spa в Исмаиллинском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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