https://news.day.az/officialchronicle/1486733.html Первая леди Мехрибан Алиева нанесла узор на кялагаи в Басгале - ФОТО - ВИДЕО
Первая леди Мехрибан Алиева нанесла узор на кялагаи в Басгале - ФОТО - ВИДЕО
12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проводимыми и запланированными строительно-восстановительными работами на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Басгал" в Исмаиллинском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева провели беседу с мастером кялагаи в мастерской.
Первая леди Мехрибан Алиева нанесла узор на кялагаи.
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