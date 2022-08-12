Первая леди Мехрибан Алиева нанесла узор на кялагаи в Басгале

12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проводимыми и запланированными строительно-восстановительными работами на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Басгал" в Исмаиллинском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева провели беседу с мастером кялагаи в мастерской.

Первая леди Мехрибан Алиева нанесла узор на кялагаи.

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