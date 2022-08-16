https://news.day.az/officialchronicle/1487618.html Президент Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Туркменистаном построены на основе воли наших народов
Президент Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Туркменистаном построены на основе воли наших народов
Связи между Азербайджаном и Туркменистаном построены на основе воли наших народов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече, состоявшейся в связи с вручением верительных грамот новым послом Туркменистана в стране Гурбанмемметом Эльясовым.
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