Президент Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Туркменистаном построены на основе воли наших народов

Связи между Азербайджаном и Туркменистаном построены на основе воли наших народов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече, состоявшейся в связи с вручением верительных грамот новым послом Туркменистана в стране Гурбанмемметом Эльясовым.

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