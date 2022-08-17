https://news.day.az/officialchronicle/1487894.html Президент Ильхам Алиев наградил орденами и медалями группу военнослужащих Госпогранслужбы
Президент Ильхам Алиев наградил орденами и медалями группу военнослужащих Госпогранслужбы
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана орденами и медалями за отличие в обеспечении охраны государственной границы, защите территориальной целостности страны и выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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