Президент Ильхам Алиев наградил орденами и медалями группу военнослужащих Госпогранслужбы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана орденами и медалями за отличие в обеспечении охраны государственной границы, защите территориальной целостности страны и выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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