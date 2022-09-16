Президент Ильхам Алиев принимает участие в Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества

В Самарканде начал работу Саммит стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в Саммите.

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