https://news.day.az/officialchronicle/1495965.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принимает участие в Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества - ФОТО
В Самарканде начал работу Саммит стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в Саммите.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре