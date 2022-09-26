Президент Ильхам Алиев: Мы являемся сторонниками выхода этого региона из тяжелого положения, в котором он находился в течение 30 лет

Мы являемся сторонниками выхода этого региона из тяжелого положения, в котором он находился в течение 30 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 26 сентября Президент Ильхам Алиев в ходе приема делегации во главе с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

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