https://news.day.az/officialchronicle/1498734.html Президент Ильхам Алиев: Кровь наших шехидов не осталась неотомщенной, и мы отомстили за них
Президент Ильхам Алиев: Кровь наших шехидов не осталась неотомщенной, и мы отомстили за них
Кровь наших шехидов не осталась неотомщенной, и мы отомстили за них.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 27 сентября в селе Гараханбейли Физулинского района, выступая у мемориального обелиска, посвященного 27 сентября - Дню памяти.
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