Президент Ильхам Алиев: Нынешние дружественные отношения между Азербайджаном и Республикой Корея вызывают удовлетворение

Нынешние дружественные отношения между Азербайджаном и Республикой Корея вызывают удовлетворение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю по случаю национального праздника страны.

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