В Азербайджане 102 студентам, поступившим в вузы в этом году, предоставлена Президентская стипендия

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2022/2023 учебном году.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики "Об учреждении Президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики" от 3 сентября 2001 года номер 564, постановляется:

1.Предоставить Президентскую стипендию следующим студентам, показавшим самые высокие результаты по группам специальностей на экзаменах по приему студентов в 2022/2023 учебном году и поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики:

Абасовой Айсель Фаиг гызы

Аббаслы Гудрату Аяз оглу

Абдулхалимовой Фидан Фуад гызы

Абушовой Хадидже Вугар гызы

Агаевой Лейле Аслан гызы

Асланову Арифу Мир Аббас оглу

Бабашову Мухаммеду Шафаят оглу

Бабаеву Эльнару Эльнур оглу

Багирову Юнсуру Нофель оглу

Бахшалиевой Наргиз Эльчин гызы

Бехпутову Эльнуру Эльхан оглу

Буньядову Исламу Эльнур оглу

Джамаледдинли Джамилю Муршуд оглу

Джавадову Айхану Ровшан оглу

Джафаровой Фидан Гулу гызы

Демирли Аян Вугар гызы

Дуньямалыевой Нурай Эльнур гызы

Эйнуллазаде Лейле Сахиль гызы

Эйвазовой Айдан Тариель гызы

Ахмедову Илькину Хикмет оглу

Ахмедову Вагифу Техран оглу

Акбербекову Алиакберу Фируз оглу

Алили Бану Саявуш гызы

Али-Пур Сельджан Заур гызы

Ализаде Исмаилу Джейхун оглу

Ализаде Нигяр Адалет гызы

Аскерову Мураду Зохраб оглу

Фархадлы Гёзяль Рафаил гызы

Фарзалиевой Нармин Вахид гызы

Фаталиевой Саре Мехман гызы

Фетизаде Ляман Мехди гызы

Гаджилы Рафиге Натиг гызы

Гейдарову Исе Мехман оглу

Габибли Меджиду Джафар оглу

Гасангулиевой Нюбар Новруз гызы

Гасановой Айтадж Азер гызы

Хумайлы Халиде Низами гызы

Гумметовой Масер Хафис гызы

Гусейнзаде Рахману Шахин оглу

Гусейнзаде Шахане Шахин гызы

Ибрагимли Сянану Адалет оглу

Ибрагимову Сафеддину Халид оглу

Ибрагимовой Туране Хамзе гызы

Искендер Мураду Назим оглу

Искендерли Тюкезбан Гусейн гызы

Исмаилову Эльмиру Эльнур оглу

Кязымлы Юсифу Гурбан оглу

Гафарлы Мирали Ахлиман оглу

Гафарзаде Вафе Араз гызы

Гарибову Талею Фахреддиновичу

Гисметли Фидан Вугар гызы

Годжаеву Шах-Исмаилу Бахруз оглу

Гулиеву Эльмиру Эльнур оглу

Гулиеву Фариду Мубариз оглу

Гулузаде Акберу Джамал оглу

Гурбанову Фуаду Полад оглу

Махмудовой Солмаз Махир гызы

Мамедовой Фадайе Джабир гызы

Мехдиевой Турадж Чингиз гызы

Мехдиевой Зейнаб Сабухи гызы

Мехдизаде Садыгу Рамиль оглу

Меджидову Гамиду Азизага оглу

Меликову Зие Хаял оглу

Меликовой Назрин Эмин гызы

Мамиеву Фуаду Мухаммед оглу

Мамед Эсманур Эльсевер гызы

Мамедли Анару Мубариз оглу

Мамедли Лейле Яшар гызы

Мамедову Чингизу Сайаф оглу

Мамедову Натигу Набир оглу

Мамедову Умману Мароз оглу

Мамедзаде Нуртадж Матлеб гызы

Мусеибзаде Эмилю Хафиз оглу

Намазлы Айтен Назим гызы

Намазовой Хаят Исмаил гызы

Набиеву Али Сиявуш оглу

Насруллаеву Акшину Захир оглу

Нуреддинли Туралу Вюсал оглу

Нуриеву Омару Сянан оглу

Оруджеву Наджмеддину Насими оглу

Пашаеву Урфану Талех оглу

Раджабову Нурлану Бейляр оглу

Рафибейли Фидан Ибад гызы

Рагимли Назрин Рагим гызы

Расулову Кянану Асиман оглу

Рустамовой Севиндж Бейляр гызы

Садыховой Ляман Сабухи гызы

Садыглы Нармин Ариф гызы

Садыговой Гамиде Джамшид гызы

Садыговой Назрин Джамшид гызы

Сарыеву Ришаду Агиль оглу

Сулейманову Эльмиру Муршуд оглу

Сулеймановой Жале Гудрет гызы

Сулеймановой Шахле Орхан гызы

Шукюрову Джахангиру Заур оглу

Великишиевой Нигяр Адиль гызы

Велиевой Нармин Магеррам гызы

Юсибову Шахрияру Сяфа оглу

Юсифову Муразу Имран оглу

Зейналлы Хагани Низами оглу

Зейналову Ибрагиму Азер оглу

Зейналову Шамилю Парвиз оглу.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.