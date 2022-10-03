В Азербайджане группе спортивных специалистов присвоено почетное звание "Заслуженный деятель физической культуры и спорта"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе спортивных специалистов почетного звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" по случаю 50-летнего юбилея Федерации дзюдо Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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