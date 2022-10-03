https://news.day.az/officialchronicle/1500222.html В Азербайджане группе спортивных специалистов присвоено почетное звание "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" - Распоряжение
В Азербайджане группе спортивных специалистов присвоено почетное звание "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе спортивных специалистов почетного звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" по случаю 50-летнего юбилея Федерации дзюдо Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре