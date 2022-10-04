https://news.day.az/officialchronicle/1500559.html Награждена группа работников сферы образования Азербайджана, отличившихся в проведении предметных олимпиад и подготовке учащихся - Распоряжение
Награждена группа работников сферы образования Азербайджана, отличившихся в проведении предметных олимпиад и подготовке учащихся - Распоряжение
4 октября Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения "О присвоении почетного звания "Заслуженный учитель" группе работников сферы образования, отличившихся в проведении предметных олимпиад и подготовке учащихся" и "О награждении медалью "Терегги" группы работников сферы образования, отличившихся в проведении предметных олимпиад и подготовке учащихся".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Три работника сферы образования, отличившихся в области проведения международных и республиканских предметных олимпиад и подготовки учащихся, удостоены почетного звания "Заслуженный учитель", восемь работников сферы образования - медали "Терегги".
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