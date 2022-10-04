Награждена группа работников сферы образования Азербайджана, отличившихся в проведении предметных олимпиад и подготовке учащихся

4 октября Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения "О присвоении почетного звания "Заслуженный учитель" группе работников сферы образования, отличившихся в проведении предметных олимпиад и подготовке учащихся" и "О награждении медалью "Терегги" группы работников сферы образования, отличившихся в проведении предметных олимпиад и подготовке учащихся".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Три работника сферы образования, отличившихся в области проведения международных и республиканских предметных олимпиад и подготовки учащихся, удостоены почетного звания "Заслуженный учитель", восемь работников сферы образования - медали "Терегги".