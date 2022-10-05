Президент Ильхам Алиев: Армянское население Карабахского региона Азербайджана – наши граждане

Армянское население, проживающее в Карабахском регионе Азербайджана, является нашими гражданами, и мы не будем обсуждать с каким-либо международным центром, как привести их жизнь в порядок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме.

Еще раз доведя до внимания, что Карабах - это азербайджанская земля, глава государства сказал: "Вторая Карабахская война доказала это. Даже в годы оккупации ни одна страна в мире не признала этот режим, включая Армению".