https://news.day.az/officialchronicle/1501300.html Президент Ильхам Алиев: В последующие годы мы планируем как минимум удвоить экспорт газа в Европу
Президент Ильхам Алиев: В последующие годы мы планируем как минимум удвоить экспорт газа в Европу
В последующие годы мы планируем как минимум удвоить экспорт газа в Европу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 6 октября в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.
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