https://news.day.az/officialchronicle/1501302.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в заключительном пленарном заседании, проходящем в Праге в формате рабочего обеда
Президент Ильхам Алиев принимает участие в заключительном пленарном заседании, проходящем в Праге в формате рабочего обеда
6 октября в Праге в рамках Саммита "Европейское политическое сообщество" проводится заключительное пленарное заседание в формате рабочего обеда.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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