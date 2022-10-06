Президент Ильхам Алиев принимает участие в заключительном пленарном заседании, проходящем в Праге в формате рабочего обеда

6 октября в Праге в рамках Саммита "Европейское политическое сообщество" проводится заключительное пленарное заседание в формате рабочего обеда.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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