https://news.day.az/officialchronicle/1517869.html В Азербайджане повышается материальное обеспечение работников прокуратуры
В Азербайджане повышается материальное обеспечение работников прокуратуры
В Азербайджане повышается материальное обеспечение работников прокуратуры.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим сегодня Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры".
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре