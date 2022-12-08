В Азербайджане повышается материальное обеспечение работников прокуратуры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим сегодня Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры".

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