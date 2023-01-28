Президент Ирана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

28 января Президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе телефонного разговора Президент Сейед Ибрахим Раиси в связи с гибелью руководителя службы охраны посольства Азербайджанской Республики в Тегеране Орхана Аскерова выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву, семье покойного и пожелал скорейшего исцеления пострадавшим.

Президент Ильхам Алиев заявил, что решительно осуждает террористический акт, совершенный против посольства Азербайджанской Республики в Тегеране, выразил надежду на то, что этот кровавый террористический акт будет тщательно расследован и преступники понесут заслуженное наказание. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул важность прозрачного проведения расследования.

Глава государства отметил, что другой сотрудник охраны посольства, будучи безоружным, бросился на террориста, бесстрашными и ловкими действиями обезоружил его.

Президент Азербайджана сказал, что если бы террорист не был разоружен, то не исключено, что его мишенью стали бы и другие сотрудники посольства и члены их семей, проживающие в жилом секторе здания посольства.

Глава государства подчеркнул важность обеспечения безопасности дипломатических представительств.