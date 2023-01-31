В Азербайджане будет создан Координационный совет в сфере противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма".

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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.