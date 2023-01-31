https://news.day.az/officialchronicle/1533557.html Прокурор Нахчыванской АР освобожден от занимаемой должности
Прокурор Нахчыванской АР освобожден от занимаемой должности
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Сабухи Зехмат оглу Шахвердиева от должности прокурора Нахчыванской Автономной Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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