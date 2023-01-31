Прокурор Нахчыванской АР освобожден от занимаемой должности

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Сабухи Зехмат оглу Шахвердиева от должности прокурора Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.