Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Румыния, как стратегические партнеры, будут в тесной координации предпринимать шаги в области энергобезопасности

Участие Президента Румынии в 9-й министерской встрече в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору демонстрирует значение, придаваемое этой страной вопросам энергетической безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"В первую очередь, я бы хотел поприветствовать Президента Румынии, находящегося с официальным визитом в Азербайджане и поблагодарить его за участие в сегодняшнем важном мероприятии. Эта встреча демонстрирует значение, придаваемое Румынией вопросам энергетической безопасности. Наши будущие совместные шаги будут предприниматься в тесной координации между нашими двумя странами, являющимися стратегическими партнерами", - сказал глава государства.