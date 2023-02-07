Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о стратегическом партнерстве по развитию и передаче зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится, что утверждается "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии", подписанное 17 декабря 2022 года в городе Бухарест.

Министерству энергетики Азербайджанской Республики поручено после вступления в силу Соглашения, указанного в части 1 настоящего документа, обеспечить реализацию его положений. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление правительствам Грузии, Румынии и Венгрии о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.