https://news.day.az/officialchronicle/1544949.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан существенно увеличил поставки природного газа в Европу
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан существенно увеличил поставки природного газа в Европу
Азербайджан существенно увеличил поставки природного газа в Европу и общий экспорт природного газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.
"Если в 2021 году мы экспортировали всего 19 млрд кубометров газа, то в этом году этот объем составит более 24 млрд кубометров, и как минимум половина этого объема будет поставлена в Европу. Это определенно помогло и поможет европейским потребителям получить доступ к природному газу, учитывая текущую геополитическую ситуацию", - добавил глава государства.
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