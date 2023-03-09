Президент Ильхам Алиев: Азербайджан существенно увеличил поставки природного газа в Европу

Азербайджан существенно увеличил поставки природного газа в Европу и общий экспорт природного газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.

"Если в 2021 году мы экспортировали всего 19 млрд кубометров газа, то в этом году этот объем составит более 24 млрд кубометров, и как минимум половина этого объема будет поставлена в Европу. Это определенно помогло и поможет европейским потребителям получить доступ к природному газу, учитывая текущую геополитическую ситуацию", - добавил глава государства.