https://news.day.az/officialchronicle/1545028.html Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора Объединенной программы по борьбе с ВИЧ ООН
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора Объединенной программы по борьбе с ВИЧ ООН
9 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора Объединенной программы ООН по борьбе с вирусом иммунодефицита человека/синдромом приобретенного иммунодефицита человека (UNAIDS) Винни Бьяниму.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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