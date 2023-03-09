Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора Объединенной программы по борьбе с ВИЧ ООН

9 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора Объединенной программы ООН по борьбе с вирусом иммунодефицита человека/синдромом приобретенного иммунодефицита человека (UNAIDS) Винни Бьяниму.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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