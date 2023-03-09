https://news.day.az/officialchronicle/1545109.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, внося свой вклад в международные программы помощи, стал потенциальной страной-донором
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, внося свой вклад в международные программы помощи, стал потенциальной страной-донором
Азербайджан, внося свой вклад в международные программы помощи, стал потенциальной страной-донором.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 9 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая исполнительного директора Объединенной программы ООН по борьбе с вирусом иммунодефицита человека/синдромом приобретенного иммунодефицита человека (UNAIDS) Винни Бьяниму.
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