https://news.day.az/officialchronicle/1546307.html Президент Ильхам Алиев: Мы поставляем во многие европейские страны нефть и нефтепродукты
Президент Ильхам Алиев: Мы поставляем во многие европейские страны нефть и нефтепродукты
Менее года тому назад президент Европейской комиссии госпожа Урсула фон дер Ляйен назвала Азербайджан надежным партнером Европы в энергетическом секторе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.
"Это большая честь получить такую оценку наших достижений. Действительно, когда есть реальная цель, мы поставляем во многие европейские страны нефть, нефтепродукты и нефтехимическую продукцию", - отметил глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре