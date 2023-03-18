Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева осмотрели памятный камень в селе Талыш

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с работой, проведенной в селе Талыш Тертерского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и первая леди сначала посмотрели мемориальный камень в селе Талыш.

Отметим, что доблестная Азербайджанская армия под руководством Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева 3 октября 2020 года освободила от врага этот стратегический пункт. На одной из возвышенностей в селе Талыш установлен мемориальный камень, на котором выгравирован текст твита победоносного Верховного главнокомандующего в день освобождения этой территории от оккупации.