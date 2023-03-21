Президент Ильхам Алиев: Присутствие около 10 тысяч военнослужащих армянских вооруженных сил на территории Азербайджана вызывает серьезную обеспокоенность

Вызывает серьезную обеспокоенность использование Арменией вспомогательной дороги к Лачинской дороге для осуществления незаконных военных перевозок и ротации личного состава на азербайджанских территориях, где временно дислоцированы российские миротворцы, а также тот факт, что около 10 тысяч военнослужащих армянских вооруженных сил до сих пор находятся на территории Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В этой связи глава государства особо подчеркнул необходимость создания пограничного контрольно-пропускного пункта на последней точке Лачинской дороги на армяно-азербайджанской границе.

Президент Ильхам Алиев довел до сведения собеседника, что, по наблюдениям последних недель, Армения злоупотребляет нахождением в этой стране миссии Европейского Союза и проводит политику, направленную на преднамеренную эскалацию ситуации; вооруженные силы Армении и незаконные армянские вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня вдоль азербайджано-армянской государственной границы и на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. В этой связи Президент Азербайджана отметил, что в результате провокации со стороны незаконных армянских формирований 5 марта 2023 года погибли двое азербайджанских военнослужащих, а в результате очередной провокации Армении в день Новруз байрамы 20 марта на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящей через территорию Зангиланского района, был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы.