Назначен спецпредставитель Президента Азербайджана в Лачинском районе

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Назначить Масима Ахмед оглу Мамедова специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, установленный Указом Президента Азербайджанской Республики "О новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике" от 7 июля 2021 года номер 1386", - говорится в распоряжении.