Выделены средства на завершение строительства автодороги в Агсуинском районе

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (19 км)-Арабмехдибей-Дедели-Гасымбейли-Халилли-Мустафалы-Гёйделлекли-Текле-Делиляр-Гарагоюнлу-Кендоба Агсуинского района".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях завершения строительства автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (19 км)-Арабмехдибей-Дедели-Гасымбейли-Халилли-Мустафалы-Гёйделлекли-Текле-Делиляр-Гарагоюнлу-Кендоба, соединяющей 12 населенных пунктов с населением десять тысяч человек, в соответствии с подпунктом 1.31.3 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 7,8 миллиона (семь миллионов восемьсот тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения."