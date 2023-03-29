Президент Ильхам Алиев поручил правоохранительным органам провести неотложные мероприятия в связи с терактом против депутата Фазиля Мустафы

Президент Ильхам Алиев поручил правоохранительным органам провести неотложные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица или лиц, совершивших вероломный террористический акт в отношении депутата Фазиля Мустафы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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