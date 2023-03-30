https://news.day.az/officialchronicle/1550975.html Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана - Указ
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в областях водных ресурсов, водного хозяйства и мелиорации.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, на базе Государственного агентства водных ресурсов министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики создается Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.
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