Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в областях водных ресурсов, водного хозяйства и мелиорации.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, на базе Государственного агентства водных ресурсов министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики создается Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

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