Управление государственного заповедника города Шуша наделено новыми полномочиями

Президент Ильхам Алиев внес изменения в Указ от 4 сентября 2012 года "О применении Закона Азербайджанской Республики от 29 июня 2012 года "Об утверждении Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики, вступлении его в силу и связанном с этим правовом регулировании" и в Указ от 22 мая 2015 года "Об утверждении порядка приостановления строительных работ".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, в случае выявления объектов культурного наследия при проведении строительных работ на территории города Шуша, проводимые работы немедленно прекращаются, о чем сообщается в Управление государственного заповедника города Шуша.

В этом случае решение о продолжении строительных работ принимает Управление государственного заповедника города Шуша.