Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей парламента Египта

15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей парламента Арабской Республики Египет Ханафи Али аль-Гебали.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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