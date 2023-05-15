https://news.day.az/officialchronicle/1564582.html В Узбекистане с глубоким уважением чтится память великого лидера Гейдара Алиева - Танзиля Нарбаева
В Узбекистане с глубоким уважением чтится память великого лидера Гейдара Алиева - Танзиля Нарбаева
В Узбекистане с глубоким уважением чтится память великого лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказала председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
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