В Узбекистане с глубоким уважением чтится память великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказала председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

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