https://news.day.az/officialchronicle/1565810.html Президент Ильхам Алиев: Если Армения хочет мира с Азербайджаном, то почему она закупает оружие на сотни миллионов долларов
Президент Ильхам Алиев: Если Армения хочет мира с Азербайджаном, то почему она закупает оружие на сотни миллионов долларов
Если Армения хочет мира с Азербайджаном, то почему она закупает оружие на сотни миллионов долларов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, 19 мая сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индия в нашей стране Шридхарана Мадхусудханы.
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