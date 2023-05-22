Развитие экономики с нулевыми выбросами может сблизить экономики Литвы и Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Литвы Гитанас Науседа 22 мая на церемонии открытия азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе.

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