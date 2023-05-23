Эльмира Ахундова отозвана с должностей посла Азербайджана в Украине и постоянного представителя при ГУАМ

Эльмира Ахундова отозвана с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Украине, а также постоянного представителя Азербайджанской Республики при Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.