https://news.day.az/officialchronicle/1566872.html Эльмира Ахундова отозвана с должностей посла Азербайджана в Украине и постоянного представителя при ГУАМ - Распоряжение
Эльмира Ахундова отозвана с должностей посла Азербайджана в Украине и постоянного представителя при ГУАМ - Распоряжение
Эльмира Ахундова отозвана с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Украине, а также постоянного представителя Азербайджанской Республики при Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.
Соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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