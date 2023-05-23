Увеличен предел численности работников Государственной миграционной службы Азербайджана

Увеличен предел численности работников Государственной миграционной службы Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Численность сотрудников Государственной миграционной службы увеличена с 655 до 757 штатных единиц.

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