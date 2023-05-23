https://news.day.az/officialchronicle/1566954.html Увеличен предел численности работников Государственной миграционной службы Азербайджана
Увеличен предел численности работников Государственной миграционной службы Азербайджана
Увеличен предел численности работников Государственной миграционной службы Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Численность сотрудников Государственной миграционной службы увеличена с 655 до 757 штатных единиц.
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