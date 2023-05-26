Президент Ильхам Алиев направил письмо премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили по случаю Дня независимости страны

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили по случаю Дня независимости этой страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.