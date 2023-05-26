Создано юридическое лицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании и обеспечении деятельности юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.