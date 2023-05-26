https://news.day.az/officialchronicle/1567856.html Создано юридическое лицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе"
Создано юридическое лицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе"
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании и обеспечении деятельности юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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