Президент Ильхам Алиев был проинформирован о работах, проведенных на автомобильных дорогах в Кяльбаджаре

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Кяльбаджарский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главе государства была предоставлена информация о тоннелях, построенных на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису протяженностью 82 километра, а также о работах, проведенных в период с ноября 2021 года по май 2023 года на этой дороге в целом и на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин протяженностью 76 километров.

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