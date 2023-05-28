https://news.day.az/officialchronicle/1568474.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с победой Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с победой Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram в связи с победой Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Искренне поздравляю c победой господина Реджепа Тайипа Эрдогана и дорогую сестру Эмине ханум! Пусть братство наших народов будет вечным и нерушимым! Желаю всему народу Турции крепкого здоровья, счастья и мира! Пусть Великий Аллах бережет Азербайджан и Турцию!".
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