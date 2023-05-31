Президент Ильхам Алиев: "Бакинская энергетическая неделя" является одним из ведущих международных мероприятий в энергетическом секторе

"Бакинская энергетическая неделя" является одним из ведущих международных мероприятий в энергетическом секторе.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности, сказал 31 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" - "Caspian Oil&Gas" и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках "Бакинской энергетической недели" в Бакинском Экспо-центре.

Новость обновляется